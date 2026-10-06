Φον ντερ Λάιεν: «Πρέπει να στηρίξουμε τα κράτη μέλη»

Το υψηλό ενεργειακό κόστος βρέθηκε στο επίκεντρο της ομιλίας της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μίλησε για την πίεση που δέχονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ενόψει και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 15 και 16 Οκτωβρίου.

Όπως ανέφερε, από τα τέλη Φεβρουαρίου η τιμή του φυσικού αερίου έχει αυξηθεί κατά 140%. Την ίδια περίοδο, η τιμή του πετρελαίου κίνησης έχει διπλασιαστεί.

Το επιπλέον κόστος για την Ευρώπη υπολογίζεται σε 100 δις ευρώ, σύμφωνα με την ίδια.

«Βραχυπρόθεσμα, πρέπει να στηρίξουμε τα κράτη μέλη», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως οι ανάγκες δεν είναι ίδιες σε όλες τις χώρες.

Στήριξη σε νοικοκυριά

Η φον ντερ Λάιεν τάχθηκε υπέρ στοχευμένων μέτρων για τα νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες.

Ως παραδείγματα ανέφερε τα ενεργειακά κουπόνια που εφαρμόζονται στη Γαλλία και τη Ρουμανία.

Στο σκέλος της προσφοράς ενέργειας, αναφέρθηκε στην απόφαση της G7 για διάθεση 100 εκ. βαρελιών ντίζελ και αργού.

Η ΕΕ θα παρατείνει για έναν ακόμη χρόνο την ευελιξία για τους εξαγωγείς σε ό,τι αφορά το μεθάνιο.

Σχεδιάζεται επίσης στρατηγικός διάλογος για τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια.

Κοινές προμήθειες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχωρά ακόμη στη δημιουργία ομάδας δράσης για τη συγκέντρωση της ενεργειακής ζήτησης.

Στόχος είναι τα κράτη μέλη να μπορούν να προχωρούν σε κοινές προμήθειες και να αξιοποιούν καλύτερα τη συνολική αγοραστική δύναμη της ΕΕ.

Σε βάθος χρόνου, η φον ντερ Λάιεν έθεσε ως βασική προτεραιότητα τη μείωση της εξάρτησης από πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις επενδύσεις στα ευρωπαϊκά δίκτυα, ώστε η ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές να μπορεί να φτάνει στους καταναλωτές.

Το ευρωπαϊκό σχέδιο για την ηλεκτροδότηση προβλέπει διπλασιασμό του μεριδίου της ηλεκτρικής ενέργειας στην τελική κατανάλωση έως το 2040.

Σύμφωνα με την πρόεδρο της Κομισιόν, ο στόχος αυτός θα μπορούσε να περιορίσει τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων κατά 260 δισ. ευρώ τον χρόνο.