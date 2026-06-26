Καταρρίφθηκαν 28 ουκρανικά drones που κατευθύνονταν στη Μόσχα

Τουλάχιστον 28 ουκρανικά ντρόουνς, που είχαν κατεύθυνση τη Μόσχα, καταρρίφθηκαν μέσα σε διάστημα μιας ώρας, τα ξημερώματα της Παρασκευής, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας, Σεργκέι Σαμπάνιν.

Έχουν ενταθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα οι επιθέσεις από πλευράς Ουκρανίας, κατά της Ρωσίας. Στο επίκεντρο των πληγμάτων, είναι ενεργειακές υποδομές, έτσι ώστε, να περιοριστούν τα έσοδα που χρηματοδοτούν τις πολεμικές επιχειρήσεις.