Επεισόδιο έξω απο τον Λευκό Οίκο

Οι αρχές αναφέρουν ότι ο οδηγός ήταν «επιθετικός» απέναντι στους αστυνομικούς.

Οι αρχές αναφέρουν ότι ο οδηγός ήταν «επιθετικός» απέναντι στους αστυνομικούς. Χ/ Martin Austermuhle

Συνελήφθη ο οδηγός αυτοκινήτου όταν το όχημα που οδηγούσε προσέκρουσε στο πεζοδρόμιο έξω από τον Λευκό Οίκο όπως δείχνει βίντεο από το πάρκο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης . Οι αρχές αναφέρουν ότι ο οδηγός ήταν «επιθετικός» απέναντι στους αστυνομικούς.

Πως συνελήφθη ο οδηγός

«Λίγο πριν από τις 10:00 π.μ., η Αστυνομία της Μυστικής Υπηρεσίας και η Εθνοφρουρά ανταποκρίθηκαν στη βόρεια πλευρά του πάρκου Lafayette, στη διασταύρωση της 16ης Οδού και της H Street, NW, όπου ένα όχημα προσέκρουσε στο πεζοδρόμιο. Ο οδηγός ήταν επιθετικός απέναντι στις δυνάμεις επιβολής του νόμου, αλλά συνελήφθη γρήγορα», δήλωσε εκπρόσωπος της Μυστικής Υπηρεσίας σε ανακοίνωση.

«Η ομάδα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών της Μητροπολιτικής Αστυνομίας κλήθηκε να ελέγξει το όχημα προληπτικά. Κατά συνέπεια, οι δρόμοι γύρω από το πάρκο Lafayette έκλεισαν », συνέχιζε η ανακοίνωση.