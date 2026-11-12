Ένοπλη ληστεία σε κοσμηματοπωλείο στο Παρίσι

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε το πρωί στο κεντρικό κατάστημα διαμαντιών De Beers, στο Παρίσι.

Τέσσερις δράστες εισέβαλαν στο κοσμηματοπωλείο, στην οδό rue de la Paix, κοντά στην πλατεία Vendôme.

Η ληστεία έγινε περίπου στις 11:15 το πρωί, τοπική ώρα (10:15 GMT). Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τέσσερις δράστες χρησιμοποίησαν αυτόματο όπλο κατά την εισβολή τους στο κατάστημα και στη συνέχεια εγκατέλειψαν το σημείο με μοτοσικλέτες.

Το ποσό της λείας δεν έχει προσδιοριστεί, ωστόσο η εκτιμώμενη ζημιά για το κοσμηματοπωλείο ενδέχεται να ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο ευρώ.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην τοποθεσία του καταστήματος. Όπως μεταδίδουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης, το κεντρικό κοσμηματοπωλείο της De Beers βρίσκεται στην οδό rue de la Paix, σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από το γαλλικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

Πηγή Βίντεο: X – BFMTV