Ελβετία: Οκτώ τραυματίες από πυρκαγιά σε κτίριο κατοικιών

Οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ άλλοι πέντε άνθρωποι αγνοούνται, από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες βράδυ, σε κτίριο κατοικιών, στην πόλη Τούσις, στην ανατολική Ελβετία, σύμφωνα με ανακοίνωση της τοπικής αστυνομίας.

“Τη νύκτα της Πέμπτης προς Παρασκευή μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στην Τούσις. Ένα εστιατόριο και διαμερίσματα κάηκαν ολοσχερώς. Πέντε άνθρωποι αγνοούνται. Δεκατέσσερις άνθρωποι κατάφεραν να βγουν από το φλεγόμενο κτίριο, ανάμεσά τους είναι οκτώ τραυματίες: δύο σοβαρά, δύο σε μέτρια κατάσταση και δύο σε ελαφρά”, ανέφερε η αστυνομία του καντονιού Γκριζόν.