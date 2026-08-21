Αναβολή στην δίκη Μαραντόνα

Διεκόπη για τις 27 Αυγούστου, η δίκη για τη διερεύνηση των αιτιών του θανάτου του Ντιέγκο Μαραντόνα, μετά από διαμάχη που αφορούν εξετάσεις νεφρών, με το δικαστήριο να διατάσσει την επανεξέταση τους.

Το δικαστήριο, έδωσε εντολή σε κλινική, αλλά και σε έναν πάροχο υγειονομικής περίθαλψης, να προσκομίσουν, τα αποτελέσματα των εξετάσεων από το 2011 έως και το 2015, επειδή, συνήγορος υπεράσπισης, ισχυρίστηκε, πως οι συγκεκριμένες εξετάσεις που κοινοποιήθηκαν στη δίκη, δεν ήταν του Μαραντόνα, αλλά του πατέρα του, ο οποίος είχε το ίδιο όνομα (Ντιέγκο), και απεβίωσε το 2015.

Σύμφωνα ωστόσο με τον Εισαγγελέα, αλλά και τους δικηγόρους, τίθεται σε κίνδυνο η συνέχιση της δίκης, σύμφωνα με την εξέλιξη αυτή.