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Καταζητούμενος για τις δολοφονίες Ισαάκ και Σολωμού

Παραμένει αμετανόητος
ΔΙΕΘΝΗ
20/08/2026 21:24

Προκλητικός για ακόμα μία φορά, εμφανίστηκε ο καταζητούμενος από τις Κυπριακές Αρχές για τη δολοφονία του Τάσου Ισαάκ.

Σε νέα τοποθέτησή του για τα γεγονότα στη Δερύνεια πριν από τριάντα χρόνια και τις δολοφονίες των Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού, χαρακτήρισε ως ζήτημα τιμής την υπεράσπιση της σημαίας του ψευδοκράτους όταν κάποιος επιχειρεί να την κατεβάσει.

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