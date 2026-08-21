ΗΠΑ: Οκτώ νεκροί από τη συντριβή αεροπλάνου τσάρτερ

Αεροσκάφος τσάρτερ, που συνετρίβη σήμερα κοντά σε απομακρυσμένη εγκατάσταση στρατιωτικού ραντάρ στη Δυτική Αλάσκα, είχε σαν αποτέλεσμα, οκτώ άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, όπως ανακοίνωση η στρατιωτική διοίκηση των ΗΠΑ που είναι αρμόδια για την περιοχή της Αλάσκας.

Ένα Cessna 441 αεροπορικής εταιρείας τσάρτερ, που έχει έδρα το Άνκορατζ, συνετρίβη γύρω στις 12:15 μ.μ. (23:14 ώρα Ελλάδας) δυτικά του Σταθμού Ραντάρ Μακράς Εμβέλειας (LRRS) του Ακρωτηρίου Νιούενχαμ στην Αλάσκα, δήλωσε εκπρόσωπος της αμερικανικής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA).

Το αεροσκάφος, είχε απογειωθεί από το διεθνές αεροδρόμιο του Άνκορατζ, με προορισμό το Ακρωτήριο Νιούενχαμ.