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Ξεσπούν στη Θέουτα- Τους έμειναν οι μετανάστες

ΔΙΕΘΝΗ
20/08/2026 21:31

Έντονες είναι οι διαμαρτυρίες των κατοίκων στη Θέουτα από την παραμονή χιλιάδων μεταναστών που ζουν σε δρόμους και παραλίες του Ισπανικού θύλακα.

Μετά τις πιέσεις των τοπικών Αρχών, ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, εκκένωσαν μια παραλία και μετέφεραν 3.500  μετανάστες που είχαν κατασκηνώσει εκεί σε προσωρινά κέντρα υποδοχής.

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