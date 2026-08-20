Ξεσπούν στη Θέουτα- Τους έμειναν οι μετανάστες

Έντονες είναι οι διαμαρτυρίες των κατοίκων στη Θέουτα από την παραμονή χιλιάδων μεταναστών που ζουν σε δρόμους και παραλίες του Ισπανικού θύλακα.

Μετά τις πιέσεις των τοπικών Αρχών, ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, εκκένωσαν μια παραλία και μετέφεραν 3.500 μετανάστες που είχαν κατασκηνώσει εκεί σε προσωρινά κέντρα υποδοχής.