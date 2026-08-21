Σεισμός 6,7 βαθμών στο νότιο Περού- 3 τραυματίες

Αισθητή σε μεγάλο μέρος του νότιου Περού, έγινε ο σεισμός μεγέθους 6,7 Ρίχτερ, χθες, ανακοίνωσε το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS).

Το εστιακό βάθος, ορίζεται στα 99 χιλιόμετρα και στην επαρχία Παρινακότσας, στον νομό Αγιακούτσο, κάπου 800 χιλιόμετρα νότια από την πρωτεύουσα Λίμα.

Οι πρώτες πληροφορίες, κάνουν λόγο για τρεις ελαφριά τραυματίες, ενώ εντοπίστηκαν ζημιέες σε 22 κτίρια, έξι σχολεία και δώδεκα ιατρικά κέντρα.