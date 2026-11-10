Δραματική διάσωση αλεξιπτωτιστή πλαγιάς

Ισχυροί άνεμοι τον παρέσυραν, με αποτέλεσμα το αλεξίπτωτό του να μπλεχτεί σε καλώδια υψηλής τάσης .

Ισχυροί άνεμοι τον παρέσυραν, με αποτέλεσμα το αλεξίπτωτό του να μπλεχτεί σε καλώδια υψηλής τάσης . Χ/ Ruby Arun

Ο Ρώσος πιλότος αλεξίπτωτου πλαγιάς Αλεξεϊ Ιβάκιν διασώθηκε με επιτυχία μετά από μια δραματική επιχείρηση που κράτησε περίπου τρεις ώρες στην περιοχή Μάντι του Χιματσάλ Πραντές στην Ινδία.

Ο αλεξιπτωτιστής απογειώθηκε από την παγκοσμίου φήμης τοποθεσία Bir Billing. Κατά τη διάρκεια της πτήσης του, ισχυροί άνεμοι τον παρέσυραν, με αποτέλεσμα το αλεξίπτωτό του να μπλεχτεί σε καλώδια υψηλής τάσης .

Έμεινε να αιωρείται αβοήθητος σε ένα άκρως επικίνδυνο υψόμετρο, το οποίο σύμφωνα με τις επίσημες αναφορές των τοπικών αρχών κυμαινόταν μεταξύ 60 και 100 μέτρων (περίπου 200 με 250 πόδια) από το έδαφος.

Ο ίδιος κατάφερε να διατηρήσει την ψυχραιμία του και να χρησιμοποιήσει το κινητό του τηλέφωνο για να στείλει φωτογραφίες και την ακριβή του τοποθεσία. Οι αρχές διέκοψαν αμέσως την παροχή ρεύματος στην περιοχή για να αποφευχθεί η ηλεκτροπληξία.

Στο σημείο έσπευσε μια ειδική 16μελής ομάδα της Κρατικής Δύναμης Αντιμετώπισης Καταστροφών (SDRF), μαζί με την εθνική δύναμη NDRF και την πυροσβεστική. Χρησιμοποιώντας έναν ειδικό γερανό 56 μέτρων και συστήματα σχοινιών ασφαλείας, ένας διασώστης κατάφερε να φτάσει κοντά του και να τον κατεβάσει με ασφάλεια.

Ο αλεξιπτωτιστής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Μάντι για προληπτικές εξετάσεις και πρώτες βοήθειες, έχοντας πλήρη συνείδηση και χωρίς να φέρει σοβαρούς τραυματισμούς.