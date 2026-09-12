Δραματική διάσωση 15χρονου στην Αλάσκα

Δεν πίστευαν στα μάτια τους τα μέλη των σωστικών συνεργείων στα παγωμένα νερά της Βερίγγειου Θάλασσας, στα ανοιχτά της Αλάσκας, όταν ένας 15χρονος επέζησε για περίπου δύο ημέρες πάνω σε μια αναποδογυρισμένη βάρκα, μετά το ναυάγιο στο οποίο έχασαν τη ζωή τους ο μεγαλύτερος αδελφός του και ο ξάδελφός του.

Ο Ντέρεκ Πάρκερ Αγκνάνγκα μαζί με τους συγγενείς του είχαν βγει για ψάρεμα Η μικρή βάρκα είχε αναχωρήσει την Παρασκευή από το χωριό Σαβούνγκα, στο νησί του Αγίου Λαυρεντίου, με προγραμματισμένη επιστροφή νωρίς την Κυριακή. Όταν οι τρεις άνδρες δεν επέστρεψαν, οι συγγενείς τους ενημέρωσαν τις αρχές και ξεκίνησε επιχείρηση αναζήτησης.

Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, η βάρκα αναποδογύρισε. Οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το περιστατικό ακόμα δεν έχουν αποσαφηνιστεί.

Ο 15χρονος κατάφερε να ανέβει πάνω στο αναποδογυρισμένο σκάφος και παρέμεινε εκεί, χωρίς φαγητό και νερό, περιμένοντας βοήθεια. Το νερό στην περιοχή είχε θερμοκρασία περίπου 10 βαθμών Κελσίου, ενώ οι καιρικές συνθήκες δυσκόλευαν την επιχείρηση εντοπισμού.