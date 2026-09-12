32 τελάρα σε δύο ρόδες

Βίντεο που κυκλοφορεί στο X καταγράφει μια εικόνα που δύσκολα περνά απαρατήρητη.

Ένα μηχανάκι κινείται στον δρόμο έχοντας φορτωμένα πάνω του δεκάδες τελάρα. Το φορτίο είναι τοποθετημένο σε δύο ψηλές στήλες, περίπου 16 τελάρα η καθεμία.

Η κατασκευή μοιάζει οριακά ισορροπημένη.

Το αυτοκίνητο που ακολουθεί καταγράφει τη σκηνή. Για λίγα δευτερόλεπτα όλα δείχνουν να λειτουργούν κανονικά.

Μέχρι που το μηχανάκι χάνει τον έλεγχο.

Τα τελάρα γκρεμίζονται και καταλήγουν στο οδόστρωμα. Ο δρόμος γεμίζει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ενώ η κυκλοφορία αναγκαστικά διακόπτεται.

Επικίνδυνα φορτία στους δρόμους και στη χώρα μας.

Παρόμοιες εικόνες έχουμε δει και στους ελληνικούς δρόμους.

Μάλιστα, έναν χρόνο πριν ο Alpha παρουσίασε ρεπορτάζ για επικίνδυνα φορτία σε οχήματα που κυκλοφορούν στους δρόμους της Αθήνας.

Οι εικόνες είναι γνώριμες.

Αντικείμενα που εξέχουν από πορτμπαγκάζ. Φορτία δεμένα πρόχειρα. Δίκυκλα που μεταφέρουν πολύ περισσότερα από όσα δείχνει να μπορεί να υποστηρίξει το όχημά τους.

Και σε αρκετές περιπτώσεις, το φορτίο βρίσκεται τόσο ψηλά, ώστε αλλάζει ουσιαστικά τη συμπεριφορά του οχήματος.