Βρετανία: Απορρίφθηκε το νομοσχέδιο για την ευθανασία

Οι βουλευτές του βρετανικού κοινοβουλίου απέρριψαν το νομοσχέδιο που προβλέπει τη νομιμοποίηση της ευθανασίας στην Αγγλία και την Ουαλία, έπειτα από μια τεταμένη συνεδρίαση διάρκειας τεσσάρων ωρών.

Το αποτέλεσμα κρίθηκε οριακά: 286 βουλευτές καταψήφισαν το κείμενο και 270 το ενέκριναν.

Το νομοσχέδιο προέβλεπε να καταστεί προσβάσιμη η ευθανασία σε ορισμένους ασθενείς που έχουν προσδόκιμο ζωής μικρότερο των έξι μηνών. Το αίτημα ενός ασθενή θα έπρεπε να επικυρωθεί από δύο γιατρούς και ένα κολέγιο εμπειρογνωμόνων και το άτομο που θα αφορούσε η διαδικασία θα έπρεπε να βρίσκεται σε θέση να χορηγήσει το ίδιο στον εαυτό του τη θανατηφόρα ουσία.

Με αυτήν την απόρριψη, το Ηνωμένο Βασίλειο διαφοροποιείται από άλλες χώρες, μεταξύ αυτών το Βέλγιο, τον Καναδά, την Ελβετία και την Ουρουγουάη, που έχουν υιοθετήσει το δικαίωμα στην υποβοηθούμενη αυτοκτονία. Τον Ιούλιο, έπειτα από χρόνια δημοσίου διαλόγου, η γαλλική εθνοσυνέλευση ενέκρινε αυτή τη σημαντική κοινωνική μεταρρύθμιση της προεδρίας του Εμανουέλ Μακρόν.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ, που ανέλαβε καθήκοντα τον Ιούλιο, είχε δηλώσει πως δεν θα έπαιρνε μέρος στην ψηφοφορία ώστε να μην «επηρεάσει τη συζήτηση».

Η κυβέρνηση των Εργατικών υιοθέτησε μια ουδέτερη θέση σε αυτό το νομοσχέδιο και οι βουλευτές κλήθηκαν να ψηφίσουν με βάση της συνείδησή τους.

Η πρόταση, η οποία είχε προκαλέσει έντονες συζητήσεις στη χώρα και στο Κοινοβούλιο, είχε εγκριθεί από τους βουλευτές σε οριακή ψηφοφορία τον Ιούνιο του 2025. Ωστόσο, τον Απρίλιο είχε χρειαστεί να εγκαταλειφθεί, έπειτα από μακρόχρονο αδιέξοδο στη Βουλή των Λόρδων, την μη εκλεγμένη άνω βουλή του Κοινοβουλίου.

Το νομοσχέδιο κατατέθηκε εκ νέου στα μέσα Ιουνίου από μία βουλευτή του Εργατικού Κόμματος.

Αξιοπρέπεια

Για τους υποστηρικτές της, η νομοθεσία για την ευθανασία επιτρέπει στους ενήλικες σε τελικό στάδιο να βάλουν τέλος στη ζωή τους με αξιοπρεπή τρόπο, την ώρα που οι επικριτές του εκτιμούν πως ενέχει τον κίνδυνο να ασκήσει πίεση στα άτομα με αναπηρία και τους ηλικιωμένους.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης σήμερα, μια βουλεύτρια των Εργατικών, η Τζάνετ Ντέιμπι, εξήγησε πως άλλαξε γνώμη μετά τις προηγούμενες ψηφοφορίες. Εξήγησε πως «έβλεπε εφιάλτες για τον θάνατο» αφού ψήφισε υπέρ του νομοσχεδίου.

«Χρειάστηκε να δώσω μάχη εναντίον του ίδιου μου του εαυτού, γνωρίζοντας πως δεν ένιωθα άνετα με την απόφαση που είχα λάβει, πως η συνείδησή μου δεν ήταν ήρεμη», τόνισε.

Η Λορίν Έντουαρτς, βουλευτίνα των Εργατικών και εισηγήτρια του νομοσχεδίου, κατηγόρησε το κοινοβούλιο πως «άφησε την ευκαιρία να χαθεί» και υποστήριξε ότι η ισχύουσα νομοθεσία είναι «απλώς υπερβολικά σκληρή και υπερβολικά άδικη για να παραμείνει ως έχει».

Για την οργάνωση Dignity in Dying, που μάχεται υπέρ της υιοθέτησης ενός νόμου για την ευθανασία, η απόρριψη του νομοσχεδίου συνιστά ένα «καταστροφικό πλήγμα για τους ανθρώπους που βρίσκονται στο τέλος της ζωής τους».

«Ωστόσο, το ζήτημα αυτό δεν πρόκειται να εξαφανιστεί. Η αλλαγή της νομοθεσίας για την ευθανασία παραμένει ζήτημα του “ πότε” και όχι του “ αν”», τονίζει η οργάνωση.

Αντιθέτως, η συλλογικότητα “Assist Us To Live”, μια ομάδα ατόμων με αναπηρία που πάσχουν από νόσους σε τελικό στάδιο, εκτιμά πως η ψηφοφορία αποτελεί μια «νίκη» για «όλους εκείνους που αυτό το νομοσχέδιο θα έβαζε σε κίνδυνο».

Σύμφωνα με μια δημοσκόπηση της YouGov την 7η Σεπτεμβρίου, το 41% των Βρετανών τάσσεται υπέρ της νομιμοποίησης, έναντι 28% που αντιτίθεται σε αυτό το ενδεχόμενο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ