Ζελένσκι: «Ναι» σε τετ-α-τετ με Πούτιν στη G20

Έτοιμος να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον Βλαντίμιρ Πούτιν δηλώνει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εφόσον και οι δύο ηγέτες προσκληθούν στη σύνοδο κορυφής της G20 στο Μαϊάμι.

Η δήλωση του Ουκρανού προέδρου ανοίγει το ενδεχόμενο μιας απευθείας συνάντησης με τον Ρώσο πρόεδρο, στο περιθώριο της συνόδου που είναι προγραμματισμένη για τον Δεκέμβριο.

Σε ερώτηση της Deutsche Welle για το αν θα συναντούσε τον Πούτιν στη G20, στην περίπτωση που υπάρξει πρόσκληση και για τους δύο, ο Ζελένσκι ήταν ξεκάθαρος.

«Ναι, ασφαλώς», απάντησε.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι δύο πλευρές θα πρέπει να συναντηθούν και να συζητήσουν.

«Οφείλουμε να πάμε. Οφείλουμε να συναντηθούμε, να μιλήσουμε και να λάβουμε αποφάσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτηση έγινε με φόντο τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για την εξεύρεση λύσης στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Μια πιθανή συνάντηση Ζελένσκι και Πούτιν στη σύνοδο της G20 θα αποτελούσε πάντως ένα ιδιαίτερα σημαντικό διπλωματικό γεγονός.

Μέχρι στιγμής, η δήλωση του Ουκρανού προέδρου αφορά την περίπτωση που οι δύο ηγέτες λάβουν πρόσκληση για να συμμετάσχουν στη σύνοδο.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στις εξελίξεις μέχρι τον Δεκέμβριο και στο αν τελικά θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μια απευθείας συνάντηση των δύο προέδρων στο Μαϊάμι.