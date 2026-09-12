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Το αεροδρόμιο του Νάσβιλ μετονομάζεται προς τιμή της Ντόλι Πάρτον

ΔΙΕΘΝΗ
12/09/2026 14:00
Το αεροδρόμιο του Νάσβιλ μετονομάζεται προς τιμή της Ντόλι Πάρτον
AP Photo/George Walker IV

Το μεγαλύτερο αεροδρόμιο του Νάσβιλ, στο Τενεσί (νότια), “κοιτίδα” της μουσικής κάντρι, ανακοίνωσε σήμερα πως θα μετονομαστεί προς τιμήν μίας από τις σπουδαιότερες εκπροσώπους αυτού του είδους, της Ντόλι Πάρτον, η οποία απεβίωσε σε ηλικία 80 ετών.

«Καθώς μια οριστική ονομασία δεν έχει ακόμη αποφασισθεί, εργαζόμαστε στενά με τα εμπλεκόμενα μέρη προκειμένου να καθορίσουμε προσεκτικά τον τρόπο με τον οποίο θα ενσωματωθούν το όνομα και η κληρονομιά της Ντόλι Πάρτον», διευκρίνισε σε ανακοίνωσή της η Metropolitan Nashville Airport Authority, η οποία διαχειρίζεται το Διεθνές Αεροδρόμιο του Νάσβιλ (BNA).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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