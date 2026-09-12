Μπαχρέιν: «Όχι» σε διάλογο με το Ιράν για τα Στενά

Κλειστή κρατά την πόρτα του διαλόγου με το Ιράν το Μπαχρέιν, τουλάχιστον μέχρι να αποκατασταθούν οι διπλωματικές σχέσεις των δύο χωρών.

Η κυβέρνηση του Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε συνάντηση με την ιρανική πλευρά για τα Στενά του Ορμούζ.

Η θέση αυτή μεταδόθηκε από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Προϋπόθεση για οποιαδήποτε επαφή είναι η επαναφορά των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Μπαχρέιν και Ιράν.

Η εξέλιξη έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή, η οποία αποτελεί βασική δίοδο για τη μεταφορά πετρελαίου και άλλων ενεργειακών προϊόντων.

Με τη σημερινή του τοποθέτηση, το Μπαχρέιν ξεκαθαρίζει ότι δεν προτίθεται να προχωρήσει σε απευθείας συνομιλίες με την Τεχεράνη υπό τις υπάρχουσες διπλωματικές συνθήκες.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να φανεί αν θα υπάρξει κάποια κίνηση για την αποκατάσταση των σχέσεων των δύο χωρών και, κατ’ επέκταση, για την επανέναρξη ενός διαλόγου σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ.