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Ρωσία και Ουκρανία προχωρούν σε νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, 185 από κάθε πλευρά

ΔΙΕΘΝΗ
05/06/2026 15:36
Ρωσία και Ουκρανία προχωρούν σε νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, 185 από κάθε πλευρά
PHOTO/AP- Evgeniy-Maloletka

Σε νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων, από 185 τον αριθμό, από κάθε πλευρά, προχώρησαν σήμερα η Ρωσία και η Ουκρανία.

Όπως ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οι στρατιωτικοί που επέστρεψαν στην Ουκρανία, είναι «μαχητές των ενόπλων δυνάμεων, της εθνοφρουράς, της υπηρεσίας συνοριοφυλάκων», καθώς επίσης και ένας πολίτης.

ΦΩΤΟ- ΑΡΧΕΙΟΥ

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