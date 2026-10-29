Μπαράκ Ομπάμα: Εξαπέλυσε πυρά κατά του Τραμπ

Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τον Μπαράκ Ομπάμα να εξαπολύει νέα επίθεση στον Ντόναλντ Τραμπ και τους Ρεπουμπλικανούς, κατηγορώντας τους ότι η έλλειψη σοβαρότητας έχει συνέπειες για ολόκληρη τη χώρα.

«Δεν είναι σοβαροί άνθρωποι και όλοι πληρώνουμε το τίμημα για την έλλειψη σοβαρότητάς τους», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, μιλώντας σε προεκλογική συγκέντρωση των Δημοκρατικών στην Τζόρτζια, λίγες ημέρες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές.

Ο Ομπάμα βρέθηκε στα προάστια της Ατλάντα για να στηρίξει Δημοκρατικούς υποψηφίους, μεταξύ των οποίων τον γερουσιαστή Τζον Όσοφ και την υποψήφια κυβερνήτη Κίσα Λανς Μπότομς. Στην ομιλία του άσκησε κριτική στην κυβέρνηση Τραμπ, συνδέοντας την πολιτική της με την ακρίβεια, το αυξημένο κόστος ζωής και τις καταγγελίες για διαφθορά και σύγκρουση συμφερόντων.

Μάλιστα, επανήλθε και στο ζήτημα των πολυτελών παρεμβάσεων στον Λευκό Οίκο, θυμίζοντας την πρόσφατη ειρωνική του αναφορά στον διάκοσμο του κτιρίου, τον οποίο παρομοίασε με δημιουργία του Σαντάμ Χουσεΐν σε εστιατόριο Cheesecake Factory.

«Το θέμα με τον Σαντάμ Χουσεΐν δεν τον ενόχλησε. Αλλά θύμωσε πολύ με το Cheesecake Factory», σχολίασε, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση κινητοποιήθηκε για να απαντήσει στο συγκεκριμένο αστείο.

Ο πρώην πρόεδρος προχώρησε και σε σοβαρότερες κατηγορίες, κάνοντας λόγο για εξυπηρετήσεις και οικονομικά οφέλη κατά τη διάρκεια της προεδρίας Τραμπ. Οι ισχυρισμοί αυτοί αποτελούν μέρος της πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών.

Την ίδια ώρα, ο Τραμπ πραγματοποιούσε προεκλογική συγκέντρωση στο Οχάιο, συνεχίζοντας την περιοδεία του ενόψει των εκλογών.

Η Τζόρτζια βρίσκεται στο επίκεντρο της εκλογικής μάχης, με τις αναμετρήσεις για κρίσιμες θέσεις να παραμένουν αμφίρροπες. Και καθώς η προεκλογική περίοδος κορυφώνεται, οι προσωπικές επιθέσεις και οι κατηγορίες ανάμεσα στα δύο στρατόπεδα εντείνονται.