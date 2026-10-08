Artemis II: Βίντεο από την στιγμή που η κάψουλα μπαίνει στην ατμόσφαιρα της Γης

Η Σελήνη όπως τραβήχτηκε από το την αποστολή Artemis II

Η Σελήνη όπως τραβήχτηκε από το την αποστολή Artemis II ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: NASA via AP

Εδώ και έξι μήνες, από τις 11 Απριλίου 2026, η αποστολή Artemis II έχει επιστρέψει με επιτυχία στην Γη.

Το διαστημόπλιο ολοκήρωσε ένα ταξίδι γύρω από την σελήνη για 10 ημέρες.

Ωστόσο, μόλις σήμερα η Nasa δημοσίευσε ένα εντυπωσιακό βίντεο που καταγράφει την διαδικασία επιστροφής της αποστολής στον πλανήτη Γη.

Φλοφερή λάμψη πλάσματος, η εικόνα της Γης από το διάστημα, η ταχύτητα και τα αλεξίπτωτα είναι μερικά από αυτά που αντίκρισε η αποστολή κατά την επιστροφή της στην Γη.