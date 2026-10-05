Αίγυπτος: Έσωσε παιδί που έπεσε από το παράθυρο
Στιγμές αγωνίας κατέγραψε μία κάμερα στην Αίγυπτο που καταγράφει παιδί που πέφτει από το παράθυρο και βρίσκεται μία ανάσα μακριά από το έδαφος.
Για καλή του τύχη άνδρας έτρεξε και πρόλαβε να το πιάσει πριν πέσει στο κράσπεδο.
Όπως φαίνεται στο βίντεο το παιδί καθώς προσκρούει πρώτα στα σχοινιά μιας απλώστρας, μειώνοντας έτσι την ταχύτητα πτώσης του παιδιού. Έτσι ο άνδρας-ήρωας πρόλαβε να αντιδράσει στο περιστατικό.
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