Συνεχίζει η Αγία Σοφία να εντυπωσιάζει την Οικουμένη.Εννέα σήραγγες και έξι υπόγειοι χώροι, με ευρήματα που ενδέχεται να είναι παλαιότερα από τον ναό του Ιουστινιανού φέρνουν στο φως οι έρευνες .

Ο θαυμαστός και μέχρι σήμερα άγνωστος υπόγειος κόσμος αποκαλύπτεται σταδιακά. Στοές, αρχαία δίκτυα ύδρευσης και αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, που ενδέχεται να ανάγονται σε εποχή προγενέστερη της ανέγερσης του σημερινού ναού τον 6ο αιώνα, έρχονται στο φως κατά τις εργασίες αποκατάστασης του ιστορικού μνημείου. Ήδη έχουν καθαριστεί 420 μέτρα υπόγειων σηράγγων, ενώ οι τουρκικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να ανοίξουν ορισμένες από αυτές στους επισκέπτες, προσφέροντας μια νέα ματιά στην ιστορία της βυζαντινής Κωνσταντινούπολης.

Οι εργασίες προχώρησαν 1,5 μέτρο κάτω από το επίπεδο του δαπέδου που ήταν καλυμμένο με λάσπη AP Photo/Emrah Gurel

Ο Τούρκος υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού, Μεχμέτ Νουρί Ερσόι, συνοδευόμενος από επιστήμονες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αποκατάστασης κατέβηκε στα έγκατα της Αγίας Σοφίας . . Το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN Türk παρουσίασε για πρώτη φορά εικόνες από τις υπόγειες στοές και τις εργασίες που πραγματοποιούνται σε χώρους οι οποίοι επί αιώνες παρέμεναν καλυμμένοι από χώμα και άλλα υλικά.

Όπως εξήγησε ο κ. Μεχμέτ Νουρί Ερσόι, οι εργασίες προχώρησαν 1,5 μέτρο κάτω από το επίπεδο του δαπέδου που ήταν καλυμμένο με λάσπη, αποκαλύπτοντας ίχνη παλαιότερης οικοδομικής φάσης.