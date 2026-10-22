Μόσχα: Αναχαιτίστηκαν 630 drones μέσα σε λίγες ώρες

Περισσότερα από 600 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα αναχαιτίστηκαν τα ξημερώματα.

Όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της Μόσχας, η ρωσική πρωτεύουσα βρέθηκε στο στόχαστρο εκατοντάδων μη επανδρωμένων αεροσκαφών μέσα σε περίπου επτάμισι ώρες.

Ο Σεργκέι Σομπιάνιν έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία για τον αριθμό των drones που κατευθύνθηκαν προς την περιοχή, περιγράφοντας την έκταση του περιστατικού κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Σύμφωνα με την ενημέρωσή του, τα περισσότερα από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν σε μεγάλη απόσταση από τη ρωσική πρωτεύουσα, πριν πλησιάσουν την πόλη.

163 drones καταρρίφθηκαν κοντά στη Μόσχα

Από τα συνολικά 630 drones που εντοπίστηκαν, τα 163 καταρρίφθηκαν καθώς πλησίαζαν τη Μόσχα.

Τα υπόλοιπα αναχαιτίστηκαν σε μεγαλύτερη απόσταση, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας.

Δύο τραυματίες στα περίχωρα της ρωσικής πρωτεύουσας

Ο Σεργκέι Σομπιάνιν έκανε επίσης αναφορά σε δύο τραυματίες στα περίχωρα της Μόσχας.

Η ανακοίνωση του δημάρχου περιλάμβανε τόσο τον συνολικό αριθμό των μη επανδρωμένων αεροσκαφών που κατευθύνονταν προς την περιοχή όσο και τα στοιχεία για εκείνα που καταρρίφθηκαν καθώς πλησίαζαν τη ρωσική πρωτεύουσα.

Πηγή Βίντεο: X- Mario Nawfal