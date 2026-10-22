Αλβανία: Τεταμένη η κατάσταση στα Τίρανα

Για δέκατη συνεχόμενη ημέρα, συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις στην Αλβανία, με τους διαδηλωτές να απευθύνουν κάλεσμα συγκέντρωσης, έξω από το κοινοβούλιο στα Τίρανα, προκειμένου να εμποδίσουν τους βουλευτές να μπουν στο κτίριο.

Ωστόσο, ο Αλβανός πρωθυπουργός, Έντι Ράμα, απευθύνει για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, έκκληση προς τους διαδηλωτές για διάλογο, σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης της έντασης.

Έξω από το γραφείο του πρωθυπουργού τοποθετήθηκαν σήμερα πέτρινα παγκάκια, τα οποία οι φοιτητές είχαν χρησιμοποιήσει ως οδοφράγματα κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων. Πάνω τους τοποθετήθηκε ένα χαρτί με τη λέξη «Διάλογος», σε μια νέα προσπάθεια της κυβέρνησης να προωθήσει την έναρξη συνομιλιών.

Να θυμίσουμε, ότι τις δύο προηγούμενες ημέρες, οι διαδηλωτές είχαν καταστρέψει τις καρέκλες που είχαν τοποθετηθεί για τον ίδιο σκοπό, απορρίπτοντας στην πράξη, την έκκληση του πρωθυπουργού.

Ωστόσο, η ηρεμία δεν διατηρήθηκε σε όλη τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας. Έπειτα από αρκετές ώρες χωρίς επεισόδια, μικρές ομάδες κουκουλοφόρων εμφανίστηκαν και πάλι στη λεωφόρο «Μαρτύρων του Έθνους».

Οι ομάδες αυτές φέρονται να εκτόξευσαν βόμβες μολότοφ προς το γραφείο του πρωθυπουργού, καθώς και προς επιχειρήσεις που βρίσκονται κοντά στους Δίδυμους Πύργους των Τιράνων.

Ακολούθησε πετροπόλεμος με τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έκαναν χρήση οχημάτων εκτόξευσης νερού προκειμένου να διαλύσουν τους συγκεντρωμένους.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παρέμειναν σε επιφυλακή, καθώς το κλίμα εξακολουθεί να είναι τεταμένο.

Οι εξελίξεις στα Τίρανα παραμένουν κρίσιμες, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στη σημερινή συγκέντρωση έξω από το κοινοβούλιο και στο ενδεχόμενο νέων συγκρούσεων μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας.

Πηγή Βίντεο: ADN Channel / Youtube