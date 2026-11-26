Δεν το χωράει ανθρώπου νους η είδηση οτι ζευγάρι στην Τριχωνίδα Αιτωλοακαρνανίας εξέδιδε το ανήλικο κορίτσι τους . Οι αστυνομικοί ΄΄πάγωσαν΄΄ μπροστά στην ανακάλυψη και προχώρησαν στην σύλληψη του ζευγαριού αλλά και στην προσαγωγή πέντε αλλων κατοίκων στην περιοχή. Οι αστυνομικοί δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να αυξηθούν οι προσαγωγες και οι συλλήψεις.

Οι ίδιες πληροφορίες απο την περιοχή αναφέρουν οτι στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκονται πάνω από δέκα άτομα , ενω το ανήλικο κορίτσι μεταφέρθηκε χθες για ιατροδικαστική εξέταση στην Πάτρα.

Την ίδια στιγμή, μεγάλη αναστάτωση επικρατεί στο συγκεκριμένο χωριό από χθες λόγω των εκτεταμένων ερευνών ενώ η τοπική κοινωνία είναι θορυβημένη.