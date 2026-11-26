Η Άννα Βίσση βρίσκεται στη Νέα Υόρκη και έχει ήδη ξεκινήσει ηχογραφήσεις για τον επόμενο δίσκο της.

Η τραγουδίστρια δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram φωτογραφία από τα Bentley House Studios στο Χάρλεμ, όπου εμφανίζεται με ακουστικά μπροστά από μικρόφωνο.

Το ταξίδι της στις Ηνωμένες Πολιτείες συνδυάζει την προσωπική της ζωή με τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της. Η Άννα Βίσση επισκέφθηκε την κόρη της και τα εγγόνια της στη Νέα Υόρκη, ενώ παράλληλα προχωρά στην προετοιμασία νέου μουσικού υλικού.

Στιγμιότυπο απ'το Instagram Story που ανέβασε η τραγουδίστρια στον προσωπικό της λογαριασμό ΦΩΤΟΓΑΦΙΑ-INSTAGRAM-annavissiofficial

Η Άννα Βίσση στα Bentley House Studios του Χάρλεμ

Οι ηχογραφήσεις πραγματοποιούνται στα Bentley House Studios, ένα ιδιωτικό, πολυώροφο συγκρότημα στο East Harlem, γνωστό και ως Spanish Harlem, στη Νέα Υόρκη. Στους χώρους του έχουν εργαστεί διεθνείς καλλιτέχνες, ανάμεσά τους και η Μαντόνα, η οποία είχε βρεθεί εκεί για την προετοιμασία του άλμπουμ «Confessions II».

Η επιστροφή της Άννας Βίσση στο στούντιο έρχεται μετά τη δημόσια διαφωνία και τη ρήξη στη συνεργασία της με τον Νίκο Καρβέλα. Ο συνθέτης έχει προχωρήσει στην αναζήτηση νέων συνεργασιών, ενώ η τραγουδίστρια συνεχίζει τις δικές της μουσικές κινήσεις.