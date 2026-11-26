Μεγάλη κατολίσθηση σημειώθηκε στη γέφυρα του Ερυμάνθου, στα όρια των νομών Ηλείας και Αρκαδίας, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία στην εθνική οδό Πύργου-Τριπόλεως.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατολίσθηση προκλήθηκε στην είσοδο της γέφυρας από την πλευρά της Ηλείας, καθιστώντας τη διέλευση των οχημάτων εξαιρετικά δυσχερή.

Φωτογραφία- protinews

Η κατάσταση στο συγκεκριμένο σημείο απαιτεί προσοχή από τους οδηγούς που κινούνται στην εθνική οδό Πύργου-Τριπόλεως, καθώς η είσοδος στη γέφυρα γίνεται υπό επικίνδυνες συνθήκες.

Λίγα χιλιόμετρα από την γέφυρα του Ερυμάνθου, η Εθνική οδός προς Τρίπολη είχε αποκλειστεί από παλιά κατολίσθηση, η οποία εδώ και πολλούς μήνες δεν έχει διευθετηθεί.

Όπως έγινε γνωστό, οι οδηγοί αναγκάζονται σε παράκαμψη χωρίς καμιά σήμανση ανάμεσα στα βουνά, γεγονός που δυσκολεύει την διέλευση οχημάτων, αποκλείωντας μια ολόκληρη περιοχή.