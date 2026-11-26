Στην Πάτρα βρέθηκε για άλλη μια φορά η Έλενα Κρεμλίδου για την εκδίκαση της υπόθεσης revenge porn.

Η υπόθεση πήρε αναβολή για τις 10 Φεβρουαρίου, ενώ χθες θα ξεκινούσε η έφεση που άσκησε ο κατηγορούμενος ζητώντας την αθώωσή του.

Η Έλενα Κρεμλίδου και η δικηγόρος της Κωνσταντίνα Γαλάνη, μιλούν αποκελιστικά στην εκπομπή Super Κατερίνα και στην Κατερίνα Δαράτου.