Στην εξιχνίαση δύο υποθέσεων τηλεφωνικής απάτης σε βάρος ηλικιωμένων, σε Πιερία και Πτολεμαΐδα, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές της Βόρειας Ελλάδας, ταυτοποιώντας συνολικά τρεις δράστες.

Στην πρώτη περίπτωση, έπειτα από ενδελεχή έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης, διαλευκάνθηκε απάτη που σημειώθηκε στις 27 Αυγούστου σε περιοχή της Πιερίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ένας άνδρας επικοινώνησε τηλεφωνικά με ηλικιωμένο παριστάνοντας τον λογιστή του και τον έπεισε ότι όφειλε να ασφαλίσει τα μετρητά και τα τιμαλφή που φύλασσε στην οικία του, απειλώντας τον πως αλλιώς θα αντιμετώπιζε υπέρογκο πρόστιμο. Με αυτό το πρόσχημα, ο δράστης και ένας συνεργός του κατάφεραν να αποσπάσουν 33 χρυσές λίρες. Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε ο ένας εκ των εμπλεκομένων και σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος του, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό του συνεργού του και την εξέταση τυχόν εμπλοκής τους σε παρόμοια αδικήματα.

Παράλληλα, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας εξιχνίασαν ακόμη μία τηλεφωνική απάτη, η οποία διαπράχθηκε πριν από δύο μήνες στην Πτολεμαΐδα με θύμα μια 90χρονη γυναίκα. Δύο άτομα, τα στοιχεία των οποίων έχουν πλέον ταυτοποιηθεί, εξαπάτησαν την ηλικιωμένη με ψευδείς ισχυρισμούς και της απέσπασαν 6.000 δολάρια, 4.000 ευρώ, κοσμήματα καθώς και μία τραπεζική κάρτα. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση αναζητούνται ακόμη δύο συνεργοί τους.