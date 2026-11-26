Δικογραφία σε βάρος ενός 44χρονου σχηματίστηκε από τις αστυνομικές Αρχές στη Θεσσαλονίκη, για παράβαση της νομοθεσίας σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος, έπειτα από καταγγελίες για ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων στην Άνω Πόλη.

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Ειδικότερα, αστυνομικοί του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας, στο πλαίσιο της διερεύνησης των καταγγελιών, διαπίστωσαν ότι ο 44χρονος χρησιμοποιούσε εγκαταλελειμμένο οικόπεδο στην περιοχή ως χώρο συγκέντρωσης στερεών αποβλήτων. Σε αυτοψία που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2025 από αρμόδιους υπαλλήλους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εντοπίστηκαν μπάζα, παλιά κουφώματα, πλακάκια, κεραμίδια, ξύλινες παλέτες, κλαδέματα, οικιακά απορρίμματα, πλαστικά μπουκάλια και χαρτοκιβώτια.

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Παράλληλα, σε ισόγειο χώρο στάθμευσης ιδιοκτησίας του διαπιστώθηκε ότι είχε πετάξει και αποθηκεύσει απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

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Σύμφωνα με τα ευρήματα, η συσσώρευση και η παραμονή των απορριμμάτων για μεγάλο χρονικό διάστημα είχαν δημιουργήσει εστία μόλυνσης, θέτοντας σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Επιπλέον, είχε προκληθεί υποβάθμιση του πολιτιστικού και πολεοδομικού περιβάλλοντος της περιοχής, ενώ η μεγάλη ποσότητα εύφλεκτων υλικών δημιουργούσε άμεσο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του 44χρονου, η οποία θα υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.