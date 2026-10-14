Ζεφύρι: Συνελήφθη 47χρονος με 746,6 γραμμάρια ηρωίνης

Με 746,6 γραμμάρια ηρωίνης στην κατοχή του εντοπίστηκε ένας 47χρονος στο Ζεφύρι, τις πρώτες πρωινές ώρες της 10ης Οκτωβρίου.

Αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ) τον σταμάτησαν για έλεγχο ενώ επέβαινε σε δίκυκλη μοτοσικλέτα. Ο άνδρας συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών.

Η δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών

Μετά τον εντοπισμό της ηρωίνης, ο 47χρονος οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζεφυρίου, το οποίο ανέλαβε τον σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος του.

Ο 47χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.