Ιεράπετρα: 1.200 μετανάστες σε μόλις έξι ημέρες

Ακόμη και μέσα στη βροχή συνεχίζονται οι αφίξεις. 611 άνθρωποι πέρασαν τη νύχτα στην ΑΓΡΕΞ, αρκετοί μέσα σε καρότσες φορτηγών.

Η μία καραβιά μετά την άλλη φτάνει στις ακτές της Ιεράπετρας. Φουσκωτές λέμβοι, γεμάτες με μετανάστες, προσεγγίζουν τη στεριά, με τις αφίξεις να διαδέχονται η μία την άλλη και τις τοπικές αρχές να αδυνατούν πλέον να διαχειριστούν την κατάσταση.

Οι εικόνες από τις συνεχείς αφίξεις αποτυπώνουν το μέγεθος της πίεσης που δέχεται τις τελευταίες ημέρες η περιοχή.

Μετανάστες στην Ιεράπετρα καλύπτονται για να προστατευτούν από την βροχή ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: INTIME

Οι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί. Σύμφωνα με όσα ανέφερε στον ALPHA ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Ιεράπετρας, Γιώργος Κουγιουμουτζάκης, μέσα σε μόλις έξι ημέρες έχουν φτάσει στην περιοχή περίπου 1.200 μετανάστες, όταν σε ολόκληρο το 2025 είχαν καταγραφεί 880 αφίξεις!

Ούτε η κακοκαιρία φαίνεται να ανακόπτει τις ροές. Ακόμη και σήμερα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, παρά τη βροχή και τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, περίπου 40 ακόμη άνθρωποι έφτασαν στις ακτές της Ιεράπετρας.

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη και στον χώρο της πρώην ΑΓΡΕΞ, όπου 611 μετανάστες πέρασαν τη νύχτα κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Οι διαθέσιμες σκηνές και οι πρόχειροι χώροι φιλοξενίας δεν επαρκούσαν. Όταν ξέσπασε η καταιγίδα, αρκετοί άνθρωποι αναγκάστηκαν να αναζητήσουν καταφύγιο μέσα σε καρότσες μεγάλων φορτηγών, που παραχωρήθηκαν από ιδιώτη για να προστατευτούν από τη βροχή.

Μετανάστες στην Ιεράπετρα μέσα σε καρότσα φορτηγού ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: INTIME

Η φωτογραφία με τους μετανάστες στοιβαγμένους στις καρότσες αποτυπώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την έλλειψη κατάλληλων υποδομών.

Ο Δήμος Ιεράπετρας εκπέμπει SOS.

Όπως επισημαίνει ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, η κατάσταση έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Οι δημοτικές υπηρεσίες λειτουργούν πλέον με σοβαρές δυσκολίες, οι εργαζόμενοι και οι εθελοντές βρίσκονται στα όριά τους, ενώ δεν υπάρχουν οι απαραίτητοι χώροι και τα μέσα για να καλυφθούν οι ανάγκες τόσων ανθρώπων.

Μετανάστες στην Ιεράπετρα κάτω από καρότσα ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: INTIME

Η δημοτική αρχή ζητά την άμεση παρέμβαση της Πολιτείας, με ενίσχυση των αρμόδιων υπηρεσιών και επιτάχυνση της μεταφοράς των μεταναστών σε κατάλληλες δομές.

Στο μεταξύ, οι βάρκες συνεχίζουν να φτάνουν και η Ιεράπετρα καλείται να διαχειριστεί έναν αριθμό αφίξεων που έχει ήδη ξεπεράσει εκείνον ολόκληρης της περασμένης χρονιάς.