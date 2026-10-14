Εξάρθρωσαν συμμορία- Στόχευαν ηλικιωμένους στην Αττική

Η Αστυνομία εξάρθρωσε εγκληματική ομάδα που φέρεται να εξαπατούσε ηλικιωμένους σε εννέα περιοχές της Αττικής, προσποιούμενη υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας. Η έρευνα οδήγησε στην εξιχνίαση 13 κλοπών, με τη συνολική λεία σε χρήματα και τιμαλφή να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ.

Για την υπόθεση συνελήφθη το μεσημέρι της 5ης Οκτωβρίου ένας 19χρονος στον Γέρακα, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική ομάδα με σκοπό τη διάπραξη διακεκριμένων κλοπών σε βάρος ηλικιωμένων.

Η δράση σε εννέα περιοχές της Αττικής

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο 19χρονος φέρεται να είχε συμμετοχή σε κλοπές τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2026. Οι περιπτώσεις που εξιχνιάστηκαν καταγράφηκαν στο Κορωπί, το Μαρκόπουλο, τα Καλύβια, την Αργυρούπολη, την Ηλιούπολη, τον Άλιμο, την Κερατέα, τη Βούλα και τα Πατήσια.

Τα μέλη της ομάδας επέλεγαν ηλικιωμένα άτομα και εμφανίζονταν στις κατοικίες τους ως υπάλληλοι εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας. Χρησιμοποιούσαν ως πρόσχημα μια υποτιθέμενη διαρροή στο σπίτι, ώστε να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των θυμάτων και να εισέλθουν στον χώρο.

Πώς αφαιρούσαν χρήματα και κοσμήματα

Οι δράστες έπειθαν τους ηλικιωμένους να συγκεντρώσουν χρήματα, κοσμήματα και χρυσαφικά σε πλαστική σακούλα ή σε αλουμινόχαρτο. Στη συνέχεια, τους ζητούσαν να αφήσουν τα αντικείμενα είτε έξω από το σπίτι είτε στο καθιστικό, με την κεντρική πόρτα ανοιχτή.

Παράλληλα, κατεύθυναν τα θύματά τους προς την κρεβατοκάμαρα, υποστηρίζοντας ότι έπρεπε να γίνουν εργασίες για την αποκατάσταση της υποτιθέμενης βλάβης. Με αυτή τη μέθοδο αποκτούσαν πρόσβαση στα χρήματα και τα τιμαλφή που είχαν συγκεντρωθεί.

Πολλαπλές τηλεφωνικές συνδέσεις για αποφυγή εντοπισμού

Η ΕΛ.ΑΣ. διαπίστωσε ότι η ομάδα χρησιμοποιούσε πολλές τηλεφωνικές συνδέσεις, τις οποίες αντικαθιστούσε συχνά, επιδιώκοντας να δυσκολέψει τον εντοπισμό των μελών της από τις Αρχές.

Μετά τη σύλληψη του 19χρονου, πραγματοποιήθηκαν έρευνες στην κατοχή του και στην οικία του, με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε. Κατασχέθηκαν τρία βραχιόλια, τρεις αλυσίδες, τρία κινητά τηλέφωνα, ένα ρολόι χειρός και πλήθος χρυσαφικών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.