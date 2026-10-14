Ποιοι δρόμοι κλείνουν στην Καλλιθέα το Σάββατο 17/10

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στην Καλλιθέα το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, εξαιτίας του αγώνα δρόμου Kallithea Night Run 2026.

Η ΕΛ.ΑΣ. προβλέπει διακοπή της κυκλοφορίας στη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου, γνωστή ως Θησέως, καθώς και περιορισμούς στη στάση και τη στάθμευση.

Κλειστή η λεωφόρος Θησέως από τις 18:30

Από τις 18:30 έως τις 23:00, τα οχήματα δεν θα κινούνται και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου (Θησέως).

Το μέτρο αφορά το τμήμα από τις οδούς Σκίπη και Σκρα έως τη λεωφόρο Ποσειδώνος, δηλαδή την Παλαιά Παραλιακή.

Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης

Πριν από την έναρξη της διακοπής κυκλοφορίας, θα τεθεί σε ισχύ απαγόρευση στάσης και στάθμευσης. Από τις 16:00 έως τις 23:00, δεν θα επιτρέπεται η στάθμευση στο ρεύμα προς Αθήνα της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου.

Ο περιορισμός καλύπτει το τμήμα μεταξύ της λεωφόρου Ποσειδώνος και της οδού Πεισιστράτου.

Οι εναλλακτικές διαδρομές για τους οδηγούς

Κατά τις ώρες εφαρμογής των μέτρων για το Kallithea Night Run 2026, η κυκλοφορία θα εξυπηρετείται μέσω της οδού Δημοσθένους και άλλων παράλληλων δρόμων της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου.

Για την κάθετη διέλευση από τη λεωφόρο Θησέως, οι οδηγοί θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις οδούς Χαροκόπου και Αγίων Πάντων.

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν τα σημεία όπου θα ισχύσουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των τροχονόμων.