Αλόννησος: Σκάφος προσάραξε στην Περιστέρα

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην Αλόννησο, όταν τουριστικό σκάφος με δύο επιβαίνοντες προσάραξε στην νησίδα Περιστέρα.

Συγκεκριμένα, στο σκάφος επέβαιναν δύο Βρετανοί τουρίστες. Στην περιοχή έπνεεαν πολύ ισχυροί άνεμοι λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει πολλές περιοχές της χώρας σήμερα. Μάλιστα το σκάφος έπλεε παρά τις απαγορεύσεις μετακινήσεων λόγω τω έντονων καιρικών φαινομένων.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΛΛΗΣ

Όλα συνέβησαν όταν οι κάβοι λύθηκαν και το σκάφος προσάραξε στα βράχια. Αμέσως σήμανε συναγερμός και στο σημείο έσπευσε ιδιωτικό σκάφος με στελέχη του Λιμενικού Σώματος.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΛΛΗΣ

Οι δύο τουρίστες μεταφέρθηκαν καλά στην υγεία τους στο λιμάνι και από εκεί στο Κέντρο Υγείας Αλοννήσου προληπτικά.

Ο προέδρου της ΠΕΠΙΕΘ, Γιώργος Βάλλης επισημαίνει την σημαντικότητα της υπακοής στα έκτακτα μέτρα που εκδίδουν οι αρχές λόγω της κακοκαιρίας. όπως λέει σε ανκοίνωσή του χαρακτηριστικά, δεν πρόκειται για μία τυπική σύσταση των αρχών αλλά για ένα κρίσιμο μέτρο προστασίας της ανθρώπινης ζωής.