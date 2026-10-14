Χανιά: Διεκόπη για τις 10 Νοεμβρίου η δίκη για το κύκλωμα εμπορίας βρεφών

Μπορεί η δίκη για την υπόθεση του κέντρου υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στα Χανιά ξεκίνησε αλλά διεκόπη διακόπηκε. Το διακαστήριο όρισε την δίκη για Για τις 10 Νοεμβρίου μετατέθηκε η εκδίκαση στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ), που αναβλήθηκε λόγω κωλυμάτων των συνήγορων υπεράσπισης των κατηγορουμένων.

Η δίκη της πολύκροτης υπόθεσης διενεργήθηκε κάτω από δρακόντεια αστυνομικά μέτρα. Συγγενείς και μέλη συλλόγων είχαν αναρτήσει πανό με συνθήματα κατά της εμπορευματοποίησης των παιδιών στον προαύλιο χώρο.

Πανό κατά της εμπορευματοποίησης βρεφών INTIME

Οι κατηγορίες

Σύμφωνα με το υπ’αριθμ. 380/2025 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Χανίων, οι κατηγορίες περιλαμβάνουν τις πράξεις της συγκρότησης και ένταξης ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης. Οι 33 κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πλαστογραφία, παράνομη αγοραπωλησία γενετικού υλικού, αλλά και παραβάσεις σχετικές με την παρένθετη μητρότητα και τις υιοθεσίες, την εμπορία ανθρώπων, τις εμβρυομεταφορές και τις εικονικές ωοληψίες.

Οι κατηγορούμενοι

Βασικά πρόσωπα της υπόθεσης αποτελούν ο 76χρονος γυναικολόγος και ο 47χρονος εμβρυολόγος, που είχαν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι Αύγουστο του 2023. Οι δύο αποφυλακίστηκαν τον Νοέμβριο του 2025 λόγω παρέλευσης του χρόνου προσωρινής κράτησης που ορίζει η νομοθεσία. Στο βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Χανίων συμπεριλαμβάνονται επιπλέον 31 κατηγορούμενοι , οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Το μέγεθος της δίκης αποτυπώνεται στους 341 μάρτυρες κατηγορίας, στις 80 δηλώσεις προς υποστήριξη της κατηγορίας και στα 733 αναγνωστέα έγγραφα. Το δικαστήριο αναμένεται να εξετάσει τα στοιχεία της δικογραφίας και την ποινική ευθύνη των κατηγορουμένων.