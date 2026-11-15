Ζεφύρι: Κακουργηματική δίωξη στην 34χρονη για τη φωτιά που κόστισε τη ζωή σε δύο πυροσβέστες

Κακουργηματική δίωξη για εμπρησμό με αποτέλεσμα τον θάνατο άλλων ασκήθηκε σε βάρος 34χρονης γυναίκας για την πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στη Φυλή, όπου έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες. Ελεύθερες αφέθηκαν οι δύο ανήλικες κόρες της, ηλικίας 13 και 16 ετών, ενώ ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε για τον 44χρονο σύζυγό της, ο οποίος αναζητείται.

Η τραγωδία σημειώθηκε το Σάββατο, στην οδό Κατσαντώνη, όταν οι δύο πυροσβέστες μπήκαν στο κτίριο για να επιχειρήσουν την κατάσβεση της φωτιάς. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, εγκλωβίστηκαν και έχασαν τη ζωή τους.

Στο επίκεντρο η ξυλόσομπα και τα υπολείμματα καύσης

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, η 34χρονη, ο σύζυγός της και οι δύο κόρες τους διέμεναν στον ισόγειο χώρο του εγκαταλελειμμένου κτιρίου.

Για τη θέρμανσή τους χρησιμοποιούσαν ξυλόσομπα. Οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο τα υπολείμματα της καύσης να τοποθετούνταν στο κλιμακοστάσιο και να αποτέλεσαν την αρχική εστία της πυρκαγιάς.

Κατά την αυτοψία εντοπίστηκαν επίσης απορρίμματα, πλαστικά και άλλα εύφλεκτα υλικά, τα οποία εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας.

Ένταλμα σύλληψης για τον σύζυγο

Η δικογραφία σχηματίστηκε έπειτα από έρευνα του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και την Ασφάλεια Ζεφυρίου.

Η 34χρονη οδηγήθηκε στις εισαγγελικές αρχές, ενώ ο σύζυγός της εξακολουθεί να αναζητείται.

Οι έρευνες συνεχίζονται για να προσδιοριστούν με ακρίβεια τα αίτια της πυρκαγιάς και ο τρόπος με τον οποίο η φωτιά εξαπλώθηκε στο κτίριο.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στο Πυροσβεστικό Σώμα, καθώς δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος.