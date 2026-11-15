Θρήνος για τους δύο νεκρούς πυροσβέστες στο Ζεφύρι

Ώρα με την ώρα έρχονται στο φως νέες πληροφορίες για την τραγωδία στο Ζεφύρι και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι δύο πυροσβέστες εγκλωβίστηκαν και έχασαν τη ζωή τους.

Μόλις πριν λίγους μήνες είχε ορκιστεί ο 23χρονος πυροσβέστης. Μεσίστιες οι σημαίες στους πυροσβεστικούς σταθμούς όλης της χώρας.

Έχουν πραγματοποιηθεί τρεις συλλήψεις.

Μας ενημερώνει ο Άλκης Παππάς.