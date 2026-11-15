Χαλκιδική: Παρίσταναν τους υπαλλήλους της ΔΕΗ και άρπαξαν 10.000 ευρώ και λίρες

Μεγάλη απάτη με πρόσχημα δήθεν πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση αποκαλύφθηκε στη Χαλκιδική. Ένας αλλοδαπός συνελήφθη για συμμετοχή σε κύκλωμα που εξαπατούσε πολίτες προσποιούμενο τους υπαλλήλους της ΔΕΗ. Από μία γυναίκα οι δράστες απέσπασαν 15 χρυσές λίρες, ένα ρολόι και 10.000 ευρώ.

Η μεθοδολογία ήταν συγκεκριμένη. Συνεργός του συλληφθέντα τηλεφώνησε στη γυναίκα και ισχυρίστηκε ότι, λόγω εργασιών στην περιοχή, υπήρχε δήθεν υπερκατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος. Την έπεισε να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα από το σπίτι της και να τα αφήσει σε σημείο που της υπέδειξε.

Από εκεί παρέλαβε τα αντικείμενα ο συλληφθείς, ο οποίος αποχώρησε με ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο.

Εξαπάτησαν και ανήλικο στη Χαλκιδική

Η αστυνομική έρευνα έφερε στο φως και δεύτερη υπόθεση. Λίγες ημέρες νωρίτερα, οι ίδιοι δράστες φέρονται να εξαπάτησαν ανήλικο σε άλλη περιοχή της Χαλκιδικής, αποσπώντας τέσσερις λίρες, 500 ευρώ και κοσμήματα αξίας 3.400 ευρώ.

Επιπλέον, επιχείρησαν να εφαρμόσουν το ίδιο κόλπο σε γυναίκα που κατοικούσε σε διπλανό σπίτι, χωρίς όμως να καταφέρουν να αποσπάσουν χρήματα ή αντικείμενα.

Η σύλληψη στη Θεσσαλονίκη

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου εντόπισαν τον αλλοδαπό σε περιοχή της Θεσσαλονίκης και τον συνέλαβαν. Στην κατοχή του κατασχέθηκαν το όχημα που χρησιμοποιούσε και ένα κινητό τηλέφωνο.

Σε έρευνα στο σπίτι του, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων – Μενεμένης, βρέθηκαν ακόμη 435 ευρώ, κοσμήματα και δύο κινητά τηλέφωνα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής και παραπέμφθηκε στον ανακριτή. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των συνεργών του, αλλά και για να διαπιστωθεί αν εμπλέκονται σε άλλες παρόμοιες απάτες.