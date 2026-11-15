Θανατηφόρο τροχαίο στη Λεωφόρο Κηφισίας – Νεκρός αναβάτης μηχανής μετά από σύγκρουση με ΙΧ -Αποκλειστικές εικόνες

Η συγκρουση ηταν σφοδρή σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες

Η συγκρουση ηταν σφοδρή σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες

Τραγική κατάληξη είχε το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε στη λεωφόρο Κηφισίας, στη συμβολή της με τη λεωφόρο Πεντέλης, στο Μαρούσι. Ο αναβάτης της μηχανής έχασε τη ζωή του μετά τη σύγκρουση με ΙΧ, ενώ στο σημείο κινητοποιήθηκαν αστυνομία και Πυροσβεστική.

Οι εικόνες από το σημείο είναι σοκαριστικές. Το αυτοκίνητο, μετά τη σύγκρουση, κατέληξε πάνω στις προστατευτικές μπάρες, ενώ οι άνδρες της Τροχαίας έσπευσαν να συνδράμουν τους εμπλεκόμενους.

Στο σημείο έφτασαν και πυροσβέστες, προκειμένου να βοηθήσουν στις επιχειρήσεις αντιμετώπισης του περιστατικού. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η σύγκρουση παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

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Το θανατηφόρο τροχαίο προκάλεσε σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Λόγω της διακοπής της κυκλοφορίας σε λωρίδες και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας, σχηματίστηκαν μεγάλες ουρές οχημάτων.

Alphanews

Τα ακριβή αίτια της τραγωδίας διερευνώνται από την Τροχαία.