(Βίντεο) Αργολίδα: Αυτοκίνητο παρέσυρε ποδηλάτισσα στο λιμάνι της Νέας Κίου

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι, στο λιμάνι της Νέας Κίου στην Αργολίδα. Μία γυναίκα που κινούνταν με ποδήλατο παρασύρθηκε από αυτοκίνητο, τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Ναυπλίου.

Η σύγκρουση έγινε στον χώρο στάθμευσης του λιμανιού, πίσω από το περίπτερο της περιοχής. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πρόσκρουση ήταν ιδιαίτερα δυνατή, με τη γυναίκα να εκτινάσσεται πάνω στην οροφή του αυτοκινήτου.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικοί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες στην τραυματία και στη συνέχεια την παρέλαβαν για τη διακομιδή της στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου.

ΙΝΤΙΜΕ

Η μεταφορά πραγματοποιήθηκε με τη συνοδεία αστυνομικών της ΟΠΚΕ, προκειμένου να διευκολυνθεί η κυκλοφορία.

Την ίδια ώρα, το αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας διερευνά τις συνθήκες του ατυχήματος.

ΙΝΤΙΜΕ

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την κατάσταση της υγείας της γυναίκας.

Πηγή βίντεο/Argolikes Eidiseis