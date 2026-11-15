Σταύρος Φλώρος: Τα πρώτα βήματα έξι μήνες μετά το ατύχημα

Έξι μήνες μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε ο Σταύρος Φλώρος κατάφερε να κάνει τα πρώτα του βήματα. Τη σημαντική αυτή στιγμή επέλεξε να μοιραστεί ο ίδιος με τους διαδικτυακούς του φίλους, μέσα από ανάρτηση στο Instagram.

Ο πρώην παίκτης του reality επιβίωσης δημοσίευσε βίντεο από την προσπάθειά του να περπατήσει ξανά, αποκαλύπτοντας ένα σημαντικό στάδιο στην πορεία της αποκατάστασής του.

«Πέρασαν έξι μήνες. Μετά από τρελές μάχες αποφάσισα να ανεβάσω τώρα τα πρώτα βήματα που κατάφερα να κάνω, στην προσπάθειά μου να ξαναμπώ στην πραγματικότητα», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση συγκεντρώνει το ενδιαφέρον, καθώς αποτυπώνει την προσπάθεια που έχει προηγηθεί μετά το ατύχημα στον Άγιο Δομίνικο. Τα πρώτα βήματα αποτελούν μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για τον Σταύρο Φλώρο, ο οποίος συνεχίζει την προσπάθεια επιστροφής στην καθημερινότητά του.

Πρόκειται για μια προσωπική στιγμή που ο ίδιος επέλεξε να δημοσιοποιήσει, έξι μήνες μετά την περιπέτεια που άλλαξε τη ζωή του.

Πηγή βίντεο/Instagram/stavrosflo