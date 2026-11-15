Ζεφύρι φωτιά: Ανείπωτη τραγωδία προκάλεσε ο θάνατος των δυο Πυροσβεστών

Θρήνος στο Πυροσβεστικό Σώμα , με τον θάνατο των δυο πυροσβεστών. Ο 23χρονος Πυροσβέστης είχε ορκιστεί δύο μήνες πριν. Νεότερες πληροφορίες για τις συνθήκες θανάτου των δύο πυροσβεστών ηλικίας 44 και 23 χρόνων προκαλούν σοκ. Οι δύο άνδρες φέρεται να εγκλωβίστηκαν στο υπόγειο και να πέθαναν λόγω αναθυμιάσεων.

Παγωμένη παραμένει η κοινωνία στην Καστοριά την πόλη που κατάγεται ο 23χρονος Πυροσβέστης. Ο θείος του αδικοχαμένου 23χρονου Γιώργου Ζυμπίδη, κ. Σταύρος Νικολάου, μίλησε αποκλειστικά στον δημοσιογράφο Αντώνη Παραρά, μεταφέροντας τη δραματική κατάσταση που βιώνει η οικογένεια.

Στον Εισαγγελέα οδηγείται η 34χρονη που συνελήφθη μαζί με τις δύο ανήλικες κόρες της.

Αφού οι δυνάμεις έσβησαν τη φωτιά, αρμόδια στελέχη ξεκίνησαν αυτοψία στο σημείο όπου εντοπίστηκαν σκουπίδια, πλαστικά και άλλα υλικά.Από το μέχρι στιγμής προανακριτικό υλικό προκύπτει ότι η 34χρονη, ο 44χρονος σύζυγός της και οι δύο ανήλικες κόρες τους φέρονται να πέταγαν στο κλιμακοστάσιο του κτιρίου υπολείμματα καύσης από ξυλόσομπα που χρησιμοποιούσαν για να ζεστάνουν τον ισόγειο χώρο του κτιρίου.«Η εναπόθεση των υπολειμμάτων, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα ενδείξεις, συνδέεται άρρηκτα ως προς την αιτιώδη σύνδεσή της με την εκδήλωση της πυρκαγιάς», αναφέρει η Πυροσβεστική.Ο 44χρονος αναζητείται στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.