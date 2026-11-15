Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Υποχρεωτική σε πέντε νέους κλάδους

Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας θα εφαρμοστεί υποχρεωτικά από τις 16 Νοεμβρίου 2026 σε πέντε επιπλέον πεδία της οικονομίας, μετά την πιλοτική περίοδο που άρχισε στις 29 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 15 Νοεμβρίου. Η διεύρυνση αφορά εργαζόμενους σε συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και άλλες δραστηριότητες γραφείου, επισκευές, αποθήκευση και υποστηρικτικές δραστηριότητες μεταφοράς, διαχείριση νερού και λυμάτων, καθώς και τυχερά παίγνια.

Με την ενεργοποίηση του μέτρου στους νέους αυτούς κλάδους, η κάλυψη της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας εκτιμάται ότι θα φτάσει περίπου τους 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους. Η μεταβατική λειτουργία δίνει στις επιχειρήσεις χρόνο να προσαρμόσουν τις διαδικασίες τους πριν από την πλήρη εφαρμογή.

Στόχος του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης είναι η καταγραφή του πραγματικού χρόνου απασχόλησης, η πληρωμή κάθε ώρας εργασίας και ο περιορισμός αδήλωτων υπερωριών ή αλλαγών στο δηλωμένο ωράριο που παραβιάζουν την εργατική νομοθεσία.

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Ποιοι κλάδοι εντάσσονται

Η νέα φάση αφορά δραστηριότητες συμβουλευτικών υπηρεσιών, διαφήμισης και λοιπών εργασιών γραφείου. Περιλαμβάνει ακόμη τον τομέα των επισκευών, την αποθήκευση και τις υποστηρικτικές υπηρεσίες μεταφοράς, δηλαδή τα logistics, όπως και τη διαχείριση νερού και λυμάτων και τις επιχειρήσεις τυχερών παιγνίων.

Η πιλοτική εφαρμογή στους συγκεκριμένους επαγγελματικούς τομείς ξεκίνησε στις 29 Ιουνίου 2026. Μέχρι τις 15 Νοεμβρίου, οι επιχειρήσεις λειτουργούν σε μεταβατική περίοδο, πριν το σύστημα καταστεί πλήρως εφαρμόσιμο από τις 16 Νοεμβρίου.

Πώς λειτουργεί η καταγραφή ωραρίου μέσω myErgani και ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ

Η λειτουργία της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στηρίζεται στην εφαρμογή myErgani app και στο αναβαθμισμένο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ». Τα στοιχεία για τον χρόνο εργασίας αποστέλλονται σε πραγματικό χρόνο και καταγράφονται ως κανονικό ωράριο, υπερεργασία ή υπερωρία.

Το σύστημα εφαρμόζεται σε διαφορετικά μοντέλα απασχόλησης, όπως σταθερό και μεταβαλλόμενο ωράριο, βάρδιες και υπερωριακή εργασία. Μέσω του myErgani, οι εργαζόμενοι μπορούν να ελέγχουν αναλυτικά τα στοιχεία που αφορούν το ωράριό τους, τα ρεπό και τις άδειές τους.

Κατά το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η ψηφιακή καταγραφή ενισχύει τη διαφάνεια στους ελέγχους της Επιθεώρησης Εργασίας. Η θεσμική αυτή λειτουργία συνδέεται με την αντιμετώπιση της αδήλωτης και της υποδηλωμένης εργασίας, της εισφοροδιαφυγής, των παράνομων μεταβολών του ωραρίου και των υπερβάσεων του δηλωμένου χρόνου εργασίας.

Το υπουργείο επισημαίνει ότι τα φαινόμενα αυτά πλήττουν τους εργαζόμενους, ενώ επιβαρύνουν και τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία.

Υπερωρίες 2026: Άνοδος 35% στους 13 κλάδους της Ψηφιακής Κάρτας

Τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δείχνουν αύξηση 35% στις καταγεγραμμένες ώρες υπερωρίας κατά το εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2026, σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα του 2025, στους 13 κλάδους όπου ήδη εφαρμόζεται η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας.

Συνολικά, στο εννεάμηνο του 2026 καταγράφηκαν 7,75 εκατομμύρια ώρες υπερωρίας, έναντι 5,75 εκατομμυρίων ωρών το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2025. Η διαφορά ανέρχεται σε 2.002.357 επιπλέον ώρες υπερωριακής απασχόλησης.

Το χονδρικό εμπόριο κατέγραψε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο, κατά 208%, καθώς οι ώρες υπερωρίας αυξήθηκαν από 377.628 σε 1.162.322. Η μεταβολή αντιστοιχεί σε 784.694 επιπλέον ώρες και αποτελεί τη μεγαλύτερη συμβολή στην αύξηση των καταγεγραμμένων υπερωριών σε απόλυτους αριθμούς.

Στις διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες οι υπερωρίες αυξήθηκαν κατά 149%, από 48.244 σε 120.362 ώρες. Στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες καταγράφηκε άνοδος 57%, με τις ώρες να διαμορφώνονται σε 44.710 από 28.439 το εννεάμηνο του 2025.

Αύξηση 53% σημειώθηκε στα σούπερ μάρκετ, όπου οι καταγεγραμμένες υπερωρίες ανήλθαν σε 289.322 ώρες από 189.618. Στην εστίαση, η άνοδος έφτασε το 50%, με 1.137.853 ώρες έναντι 756.099 την προηγούμενη χρονιά. Ο κλάδος της εστίασης είχε τη δεύτερη μεγαλύτερη συμβολή στην αύξηση σε απόλυτους αριθμούς, με 381.754 επιπλέον ώρες.

Βιομηχανία, τουρισμός και οι 13 κλάδοι που καλύπτονται

Στη βιομηχανία, οι δηλωμένες ώρες υπερωρίας αυξήθηκαν κατά 331.178 και έφτασαν τις 2.580.470, από 2.249.292 ώρες στο εννεάμηνο του 2025. Η ποσοστιαία μεταβολή στον συγκεκριμένο κλάδο διαμορφώθηκε στο 15%.

Η εικόνα των υπερωριών αφορά 13 κλάδους στους οποίους εφαρμόζεται ήδη η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: ασφαλιστικές εταιρείες, τράπεζες, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, ΔΕΚΟ, εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφάλειας security, διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες, ενέργεια, σούπερ μάρκετ, τουρισμός, λιανικό εμπόριο, βιομηχανία, εστίαση και χονδρικό εμπόριο.

Κατά το υπουργείο Εργασίας, η ακριβής αποτύπωση και η αμοιβή της υπερωριακής απασχόλησης προστατεύουν τα εργασιακά δικαιώματα και στηρίζουν συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού. Παράλληλα, η καταγραφή των ωρών εργασίας αυξάνει τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων, προσφέροντας μεγαλύτερο δημοσιονομικό περιθώριο για την αντιμετώπιση κοινωνικών αδικιών, μεταξύ των οποίων αναφέρονται οι περικοπές στις συντάξεις χηρείας.