Δημογραφικό: 44% λιγότερες γεννήσεις στην Ελλάδα μέσα σε 16 χρόνια

Η συζήτηση για το δημογραφικό δεν αφορά μόνο αριθμούς. Αφορά το μέλλον των παιδιών και των οικογενειών, αλλά και τις συνθήκες μέσα στις οποίες οι άνθρωποι αποφασίζουν αν και πότε θα κάνουν παιδιά.

Στο συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων, ο Γραμματέας της ΠΟΜΕΠ, Γιάννης Ρίτσας, παρουσίασε στοιχεία που αποτυπώνουν τη μεγάλη μείωση των γεννήσεων στην Ελλάδα.

Το 2009 καταγράφηκαν 117.933 γεννήσεις. Το 2025 οι γεννήσεις ζώντων παιδιών ήταν 65.618 , περίπου 44% λιγότερες. Μιλώντας στον ALPHA ο κ. Ρίτσας μιλά για τη δραματική υποχώρηση των γεννήσεων τα τελευταία χρόνια.

Χαμηλός είναι και ο δείκτης γονιμότητας. Το 2024 στην Ελλάδα αντιστοιχούσαν 1,24 παιδιά ανά γυναίκα, ενώ ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 1,34. Και οι δύο δείκτες βρίσκονται κάτω από το 2,1, που θεωρείται το επίπεδο αναπλήρωσης των γενεών όταν δεν συνυπολογίζεται η μετανάστευση.

Ιδιαίτερα χαμηλός είναι, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, ο δείκτης γονιμότητας στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων: 1,09. Η μικρότερη συγκέντρωση παιδιών σε μια περιοχή φέρνει μαζί της και προκλήσεις για την πρόσβαση των οικογενειών σε παιδιατρική φροντίδα.

Το μήνυμα της παρουσίασης συνοψίζεται σε μια φράση: «Δεν αρκεί να μετράμε πόσα παιδιά γεννιούνται. Οφείλουμε να διαμορφώνουμε τις συνθήκες ώστε να μπορούν να γεννηθούν και να μεγαλώσουν με ασφάλεια».

Τα στοιχεία για την υπογεννητικότητα παρουσιάστηκαν στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΠΟΜΕΠ, που ολοκληρώνεται σήμερα στα Ιωάννινα.