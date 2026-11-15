Πάτρα: Εκτός ΜΕΘ το 4 μηνών βρέφος – Προφυλακιστέοι οι γονείς του

Αισιόδοξα είναι πλέον τα νέα για το τεσσάρων μηνών αγοράκι στην Πάτρα, η περιπέτεια του οποίου συγκλόνισε το πανελλήνιο τις τελευταίες ημέρες. Το βρέφος κέρδισε τη μάχη για τη ζωή του, εξήλθε από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών στο Ρίο και μεταφέρθηκε εκ νέου στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, όπου νοσηλεύεται πλέον εκτός κινδύνου.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε την περασμένη Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου, όταν το μωρό μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε ημιθανή κατάσταση. Οι γιατροί διαπίστωσαν πως το βρέφος βρισκόταν σε υπογλυκαιμικό κώμα, έφερε σημάδια σοβαρού υποσιτισμού, καθώς και τραύματα στα κάτω άκρα, τα οποία προκλήθηκαν πιθανότατα από δαγκώματα τρωκτικών στον καταυλισμό του Ρηγανόκαμπου όπου διέμενε η οικογένεια.

Στη φυλακή οι γονείς – Προστασία για τα 7 παιδιά

Στο δικαστικό μέτωπο, μετά τις απολογίες τους το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, ο 21χρονος πατέρας και η 26χρονη μητέρα κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Οι δύο γονείς αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων απόπειρα ανθρωποκτονίας διά παραλείψεως και συστηματική στέρηση τροφής.

Παράλληλα, με εισαγγελική εντολή, τα υπόλοιπα έξι ανήλικα παιδιά της οικογένειας απομακρύνθηκαν από το περιβάλλον αυτό και μεταφέρθηκαν σε δομές παιδικής προστασίας. Όσον αφορά το τεσσάρων μηνών βρέφος, αναμένεται να δοθεί άμεσα σε ανάδοχη οικογένεια μόλις οι γιατροί του Καραμανδανείου δώσουν το «πράσινο φως» για το εξιτήριό του.

Ποια διαδικασία ακολουθείται για τυχόν υιοθεσία

Η τοποθέτηση του βρέφους σε ανάδοχη οικογένεια αποτελεί το άμεσο μέτρο προστασίας που διατάσσεται από τον Εισαγγελέα για την ασφάλεια και τη φροντίδα του παιδιού. Για να ανοίξει ο δρόμος της οριστικής υιοθεσίας στο μέλλον, απαιτείται συγκεκριμένη δικαστική διαδικασία: