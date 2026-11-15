Ηράκλειο: Πήγε για κάρτα καυσαερίων και το αυτοκίνητό της εμφανίστηκε σε άλλη ιδιοκτησία

Πήγε στο ΚΤΕΟ για μια απλή δουλειά και βρέθηκε μπροστά σε κάτι που δεν περίμενε: το αυτοκίνητό της δεν εμφανιζόταν πια στο όνομά της.

Η γυναίκα διαπίστωσε ότι στο MyAuto το όχημα φαινόταν να έχει μεταβιβαστεί από τον περασμένο Σεπτέμβριο σε εταιρεία με έδρα την Αθήνα. Όπως ανέφερε στα τοπικά μέσα, δεν είχε πουλήσει το αυτοκίνητο, δεν είχε εξουσιοδοτήσει κανέναν να προχωρήσει σε μεταβίβαση και δεν είχε λάβει σχετική ενημέρωση.

Το παράδοξο είναι πως η άδεια κυκλοφορίας εξακολουθεί να είναι στο όνομά της και η ίδια συνεχίζει να χρησιμοποιεί κανονικά το αυτοκίνητο. Ωστόσο, μέχρι να ξεκαθαρίσει η υπόθεση, μένει με την απορία για το πώς έγινε αυτή η καταχώριση και με την αγωνία για το τι σημαίνει για την ιδιοκτησία του οχήματός της.

Η Διεύθυνση Μεταφορών έχει ενημερωθεί και εξετάζει το ενδεχόμενο λανθασμένης καταχώρισης. Η διερεύνηση αναμένεται να δείξει τι ακριβώς συνέβη και πώς θα διορθωθούν τα στοιχεία.