Ζεφύρι: 2 συλλήψεις για απόρριψη μπαζών και φιαλών υγραερίου

Δύο άτομα, ηλικίας 33 και 39 ετών, συνελήφθησαν το απόγευμα της 30ής Σεπτεμβρίου 2026 στο Ζεφύρι, καθώς εντοπίστηκαν να απορρίπτουν στερεά απόβλητα σε οικόπεδο της περιοχής. Πρόκειται για μπάζα και δύο φιάλες υγραερίου.

Οι συλλήψεις έγιναν από αστυνομικούς της Ομάδας Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της Γ.Α.Δ.Α., η οποία πραγματοποιεί ελέγχους για την παράνομη διαχείριση και την ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων.

Εντοπίστηκαν την ώρα που πετούσαν τα απόβλητα

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν να κινούνται με όχημα μέσα σε οικόπεδο στο Ζεφύρι. Εκεί, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, προχώρησαν στην απόρριψη στερεών αποβλήτων.

Οι αστυνομικοί τους συνέλαβαν και τους οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Ζεφυρίου. Παράλληλα, το όχημα που χρησιμοποιήθηκε κατασχέθηκε.

Δικογραφία για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας

Σε βάρος των δύο νεαρών σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Ζεφυρίου για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Οι έλεγχοι από την Ομάδα Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της Γ.Α.Δ.Α. θα συνεχιστούν για τον εντοπισμό παραβάσεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας που προκαλούν ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος.