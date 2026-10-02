Ελένη Μενεγάκη: Στην Άνδρο με τα αγαπημένα της πρόσωπα

Στην Άνδρο υποδέχθηκε τον Οκτώβριο η Ελένη Μενεγάκη, έχοντας στο πλευρό της αγαπημένα της πρόσωπα. Η παρουσιάστρια μοιράστηκε φωτογραφίες από την παρουσία της στο νησί με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους στο Instagram.

Οι οικογενειακές φωτογραφίες

Η Ελένη Μενεγάκη πόζαρε μαζί με τον γιο της, Άγγελο Λάτσιο, τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο, και τον αδελφό της, Θοδωρή Μισόκαλο, έχοντας ως φόντο ένα φυσικό τοπίο της Άνδρου.

«Στο κλίμα του Οκτωβρίου»

Η Ελένη Μενεγάκη συνόδευσε τις φωτογραφίες που δημοσίευσε στο Instagram με ένα σύντομο σχόλιο.

«Στο κλίμα του Οκτωβρίου», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.