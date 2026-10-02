Κεφαλονιά: Άγκυρα πλοίου κόλλησε στο βυθό

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο λιμάνι του Πόρου Κεφαλονιάς χθες το πρωί, όταν πλοίο ενημέρωσε το Λιμενικό, πως η άγκυρα δεν ήταν δυνατό να σηκωθεί.

Το πλοίο επρόκειτο να αποπλεύσει από το λιμάνι του Πόρου Κεφαλονιάς προς το λιμάνι της Κυλλήνης. Στο πλοίο επέβαιναν 443 επιβάτες.

Στο σημείο έσπευσε το Λιμενικό Σώμα. Πράγματι η άγκυρα του πλοίου δεν ήταν δυνατόν να σηκωθεί καθώς είχε κολλήσει στο βυθό. Οι δυνάμεις του λιμενικού κατάφεραν τελικά να αποκολλήσουν την άγκυρα και το πλοίο αφού ελέχθηκε ότι μπορεί να ταξιδέψει, έφυγε προς την Κυλλήνη.